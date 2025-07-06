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Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün heyecanı başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, minik-1 boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün heyecanı başladı
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Sarayiçi'nde son gün baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16'şar pehlivan güreşecek.

Baş boyunda ise 8 pehlivan mücadele edecek.

Kırkpınar Güreş ağalığı ihalesinin de yapılacağı organizasyonda başpehlivanlar, öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için çayıra çıkacak.

Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonucunda Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Kemer yılı dolayısıyla başpehlivanlık güreşleri heyecanla bekleniyor. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin daimi sahibi olma iddiasını sürdürüyor.

Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek.

  • Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  • edirne
  • güreş

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