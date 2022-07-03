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Spor

Kırkpınar'da altın kemerin sahibi belli oluyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 09:47 - Güncelleme:
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Organizasyonun üçüncü gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu.

Deste küçük boy güreşiyle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.

Başpehlivan hakem tribününü bastı Kırkpınar'da ortalık karıştı!

Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban öğlen saatlerinde çeyrek final karşılaşması için er meydanına çıkacak.

  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  • Kırkpınar
  • İsmail Balaban

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