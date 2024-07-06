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Spor

Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur müsabakalarının tamamlanmasıyla çeyrek finalistler belli oldu. 8 başpehlivan yarın sabah rakipleriyle kol bağlayacak.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
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Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda kıran kırana mücadelelerin yaşandığı başpehlivanlık müsabakalarında bugün üç tur müsabaka gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından başpehlivanlar üçüncü tur müsabakalarını gerçekleştirdi. Üçüncü turda rakipleriyle kol bağlayan 16 başpehlivandan 8'i rakiplerini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finale kalan başpehlivanlar şöyle: Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan.

Üçüncü turda rakiplerine yenilerek, bu yıl ki Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar şöyle: Ertuğrul Dağdeviren, Osman Kan, Mustafa Doğan Özkaya, Yıldıray Akın, Mustafa Batu, Orhan Okulu, İsmail Koç, Feyzullah Aktürk.

Pazar günü başpehlivanlık çeyrek, yarı ve final müsabakalarının tamamlanmasıyla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli olacak.

  • Kırkpınar Güreş
  • Çeyrek Finalistler
  • Başpehlivan Karşılaşmaları

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