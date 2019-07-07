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Kırkpınar'da güreş ağalığını yine Seyfettin Selim kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl güreş ağalığını Trabzonlu Seyfettin Selim kazandı.

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Güreşlerin devam ettiği sırada protokol tribünü önüne kurulan masada belediye encümenince ihale başlatıldı.

İhaleye uzun süredir güreş ağalığı yapan iş adamı Seyfettin Selim'den başka katılan olmadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 2020 yılının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı için ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti.

Ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli Seyfettin Selim, Kırkpınar ağalığını severek, isteyerek yapmak isteyen ağa adayı çıkana kadar ağa olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniden ağa seçilen Seyfettin Selim, protokolle poz vermesi sonrası davul zurna ile meydanı dolaştı, seyircileri selamladı.

Son yıllarda Kırkpınar ağalığı bedelleri şöyle:

Ağalık ihale yılı    İhaleyi alan ağa     Ağalık bedeli         

2008                  Seyfettin Selim    400 bin lira          

2009                  Seyfettin Selim    250 bin lira          

2010                  Seyfettin Selim    322 bin lira           

2011                  Seyfettin Selim    222 bin lira          

2012                  Seyfettin Selim    200 bin lira          

2013                  Süleyman Mecek     807 bin lira          

2014                  Seyfettin Selim    522 bin lira          

2015                  Seyfettin Selim    361 bin lira          

2016                  Seyfettin Selim    400 bin lira          

2017 (iptal edildi)   Ahmet Çetin        1 milyon 522 bin lira 

2017                  Seyfettin Selim    222 bin lira          

2018                  Seyfettin Selim    722 bin lira          

2019                  Seyfettin Selim    661 bin lira  

SERFETTİN SELİM KİMDİR?

Seyfettin Selim, Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu ve Müdürü’dür. Seyfettin Selim 1 Ağustos 1967 yılında Sakarya’nın Kaynarca İlçesine bağlı Yeşilova köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çok genç yaşlarda inşaat sektörüne yöneldi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 10 kez güreş ağalığı yapan 2 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da ağalığı aldığı için 3. Kemere hak kazandı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 3 milyon 700 bin lira ödemişti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü iki kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek iki altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

KIRKPINAR’DA NASIL AĞA OLUNUYOR?

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü. Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve güreşe gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü şu anda Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor. İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

GEÇEN YIL AĞALIKTA SORUN YAŞANMIŞTI

Edirne Belediyesi, geçen sene yaşanan "ağalık krizi" nedeniyle ihaleye katılmak için alınacak dosya ücretini 25 bin liraya çıkarmış, ağalığı kazanan kişinin ağalık bedelini ödeme süresini de 3 aydan 15 güne çekmesi şartını getirmişti. Ahmet Çetin'in ağalık ihale bedelini ödemesinde sıkıntılar olduğu gerekçesiyle belediye ihaleyi iptal etmiş, yeni ihaleye tek isim olarak giren Seyfettin Selim, ağalık koçunu 722 bin liraya almıştı.

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