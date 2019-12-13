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Kırmızı karanfil savunması

TFF, asker selamı için soruşturma açan UEFA’ya İngilizler’in 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler için Ekim ayında oyuncuların formalarına karanfil figürü takmasını emsal gösterip, cezanın önüne geçti.

  • Star Spor
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TÜRKİYE’YE, UEFA’nın Barış Pınarı Harekatı’na destek için başta milli futbolcuların Fransa maçı sonrası tribünlere asker selamı vermesi yüzünden başlattığı soruşturmada ceza almazken, yapılan savunmanın detayları da ortaya çıktı.

UEFA’nın konuyu soruşturan müffetişleri, saha kapatma, seyircisiz oynama ve milli futbolcularımıza men gibi ağır cezalar talep ederken, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı öndeliğindeki heyet, İngiltere’de Ekim’de yaşanan benzer bir olayı örnek gösterip yaptıkları savunma ile cezanın önüne geçti.

Premier Lig’de Ekim’in son haftasında oynanan maçlarda futbolcular 1. Dünya Savaşı’nda hayatlarını kaybeden askerler anısına formalarına karanfil figürü takarak çıktı. Yardımcı ve Türk heyeti, İngiltere’ye herhangi bir ceza verilmediğine dikkat çekip, asker selamı için ceza alınmamasını sağladı.

KINAMA DEĞİL UYARI

TFF Başkanı Vekili Servet Yardımcı, UEFA’nın asker selamına ceza vermemesini “Men yok, kınama var” şeklinde duyurulmasına tepki gösterdi. Yardımcı, “Orada ingilizce ‘Warning’ kelimesi var. Bu kınama değil, uyarı. Ayrıca ondan daha hafifi olan ‘reprimand’ sözcüğü kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

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