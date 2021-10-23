Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe-Trabzonspor maçının ilk yarısının sona ermesiyle tansiyon yükseldi.
Uzatma dakikalarında Göztepeli futbolcular, Lourency'nin karambolda yerde kaldığı pozisyon sonrası maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a itiraz etti.
İlk yarının sona ermesinin ardından Göztepeli Atınç Nukan, elini kaldırmış itiraz ederken Hamsik, tecrübeli stoperin eline sert bir şekilde vurdu.
Hamsik'e ilk tepki Arslanagic'ten gelirken iki takım oyuncuları arasından sinirler gerildi.
İzmir ekibinin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, itirazları nedeniyle sarı kart görürken, Göztepe Teknik Direktörü El Maestro'nun yardımcısı İlhan Şahin kırmızı kart gördü.