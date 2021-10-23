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  • Kırmızı kart çıktı! Göztepe - Trabzonspor maçında saha karıştı
Spor

Kırmızı kart çıktı! Göztepe - Trabzonspor maçında saha karıştı

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yendiği maçın devre arasında saha karıştı. Trabzonsporlu Hamsik, Göztepeli oyuncu Atınç'ın eline vurunca tansiyon gerildi, kartlar havada uçuştu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:31 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 21:31
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe-Trabzonspor maçının ilk yarısının sona ermesiyle tansiyon yükseldi.

Uzatma dakikalarında Göztepeli futbolcular, Lourency'nin karambolda yerde kaldığı pozisyon sonrası maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a itiraz etti.

İlk yarının sona ermesinin ardından Göztepeli Atınç Nukan, elini kaldırmış itiraz ederken Hamsik, tecrübeli stoperin eline sert bir şekilde vurdu.

Hamsik'e ilk tepki Arslanagic'ten gelirken iki takım oyuncuları arasından sinirler gerildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A SARI, İLHAN ŞAHİN'E KIRMIZI KART!

İzmir ekibinin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, itirazları nedeniyle sarı kart görürken, Göztepe Teknik Direktörü El Maestro'nun yardımcısı İlhan Şahin kırmızı kart gördü.

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