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Spor

Kırmızı kart çıktı! Vodafone Park'ta maç bitti saha karıştı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının son dakikalarında tansiyon yükseldi. Uğurcan Çakır ile Josef de Souza tartışması, maç sonuna da taşındı. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

6 Kasım 2021 Cumartesi 21:27 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:33
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Beşiktaş deplasmanında yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza arasındaki gerginlik maç sonuna da taşındı. Uğurcan Çakır, maçın bitişinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

UĞURCAN ÇAKIR'A KIRMIZI KART!

Uğurcan Çakır, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi ve karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kart gördü.

Gürüntü, beIN Sports'tan alınmıştır.

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