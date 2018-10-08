Kırmızı kart gören Rajko Rotman, PFDK'ya sevkedildi
Kayserispor'un orta sahasının kilit isimlerinden birisi olan Rajko Rotman, Spor Toto Süper Lig'de en erken kırmızı kart gören oyunculardan birisi oldu.
Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçının 12. dakikasında rakip oyuncu Orhan Ovacıklı'ya yönelik sportmenlik dışı hareketi sonrasında hakem Fırat Aydınus tarafından VAR desteği ile kırmızı kart gösteren Rajko Rotman, PFDK'ya sevkedilen isimler arasına girdi.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en erken kırmızı kart gören futbolcu Bakary Kone oldu. Ankaragücü takımının oyuncusu Kone, Erzurumspor-Ankaragücü maçının 8. dakikasında kırmızı kart görmüştü.
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