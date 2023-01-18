Kırmızı şeytanlar sahaya çıkıyor! Hollandalı yıldız ilk 11'de

Premier Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.
Hafta sonu oynanan derbi mücadelesinde Manchester City'yi geriden gelip mağlup eden Manchester United, Crystal Palace deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'la kiralık sözleşmesini feshedip Burnley'ye dönen ve sonrasında Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst, Crystal Palace'a karşı ilk 11'de başlayacak.
Erik Ten Hag, Crystal Palace karşısında takımını De Gea, Wan Bissaka, Martinez, Varane, Shaw, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, Rashford, Antony ve Weghorst 11'iyle sahaya sürecek.
Premier Lig'de 18 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Manchester United, topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.