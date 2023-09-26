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Spor

Kitsiou'dan Ankaragücü'ne kötü haber

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Yunan futbolcu Stelios Kitsiou, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

AA26 Eylül 2023 Salı 14:49 - Güncelleme:
Kitsiou'dan Ankaragücü'ne kötü haber
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'nun, sakatlığından dolayı 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stelios Kitsiou'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiş olup yapılan kontroller neticesinde sağ diz iç yan bağında grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci 4-6 hafta olarak öngörülmektedir." denildi.

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