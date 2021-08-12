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Spor

Kitsiou'dan Gaziantep FK'ya 2+1 yıllık imza

Gaziantep FK, Yunan sağ bek Stelios Kitsiou ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:50
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Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Cevdet Akınal ile başkan vekili Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı törenle Kitsiou'nun sözleşmeye imza attığının kaydedildiği açıklamada, "Stelios Kitsiou'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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