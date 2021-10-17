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Spor

''Kıymetini bilsinler'' Volkan Demirel, Galatasaray taraftarına seslendi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Volkan Demirel, Fernando Muslera olmasa maçın farklı bir skorla bitebileceğini belirtirken, 'Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Muslera'nın kıymetini bilsinler.' ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2021 Pazar 19:09 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 19:16
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Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, Fernando Muslera'nın önemine değindi.

Galatasaray'ın önemli bir galibiyet aldığını vurgulayan Volkan Demirel, "Galatasaray için çok şey söylenebilir ama Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşırken, Beşiktaş puan kaybederken 3 puan almak önemli. Galatasaray'ın geçmiş haftalarına da baktığımızda oyunu yönlendirebilen bir Galatasaray yok. 70. dakikalarda oynama sürelerine bakıldığında, yüzde 71'e 29 Konyaspor öndeydi. Golde kaleciye faul yok gibi. 1-0 geri düştüler, oyunu çevirmeye çalıştılar, zorlandılar." dedi.

"FERNANDO MUSLERA'NIN KIYMETİNİ BİLSİNLER"

Muslera'nın yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurduğunu belirten yorumcu, "Çok yan top oldu, bugün Muslera olmasa maç farklı bir skorla bitebilirdi. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Muslera'nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi." ifadelerini kullandı.

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