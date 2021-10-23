İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kızılcabölükspor: 0 - Düzcespor: 1 (Maç sonucu)
Spor

Kızılcabölükspor: 0 - Düzcespor: 1 (Maç sonucu)

Düzcespor, Kızılcabölükspor'u Murat Gürbüzerol'un attığı golle 1-0 yenerek TFF 3. Lig 2. Grup'un 9. haftasını 3 puanla kapadı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 16:21 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:21
ABONE OL

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kızılcabölükspor, 9. haftada konuk ettiği Bitexen Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu.

Müsabakanın tek golünü 75'inci dakikada konuk ekip adına Murat Gürbüzerol kaydetti.

Bu sonuçla galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Kızılcabölükspor 3 puanla son sırada kalırken, ilk deplasman galibiyetini alan Düzcespor 16 puana ulaşarak 2'nci sıraya yükseldi.

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Selçuk Gökgöz (xx), Şükrü Mert (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (x) - Ali (x) (Dk. 58 Mustafa x), Adem (xx), Alpay (x), Mehmet Kaan (x), Emre Tekin (x) (Dk. 53 Furkan x), Yunus Emre (x) (Dk. 83 Can x), Anıl (xx), Mehmet Akif (x), Kıvanç (x), Vedat (xx)

BİTEXEN DÜZCESPOR: Ersin (xx) - Dede (xxx), Recep (xx) (Dk. 90 Emre), Erçin (xx), Hazar Can (xxx), Osman (xx), Erdi (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 90 Muhammed), Samet (xxx), Nevzat (xx) (Dk. 88 Onur), Murat (xxx) (Dk. 84 Tugay xx)

GOL: Dk. 75 Murat (Düzcespor)

SARI KART: Samet (Düzcespor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.