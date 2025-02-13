Kızılyıldız'dan Mimovic açıklaması: Avrupa'nın en iyilerinden

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettiği ve yabancı kontenjanının dolması nedeniyle Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic ile ilgili açıklama geldi.

Mimovic'in eski kulübü Kızılyıldız'ın CEO'su Zvezdan Terzic, Sırp futbolcu ile ilgili konuştu.

"AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN"

Terzic, 20 yaşındaki futbolcu için, "Mimovic, Avrupa'nın en iyi genç sağ beklerinden biri. Gelecekte uzun süre Sırbistan Milli Takımı'nda oynayacaktır. İnanılmaz bir hızı, çok iyi bir tekniği ve top kullanma becerisi var. Bence o yaşlardaki Ivanovic'e benziyor." ifadelerini kullandı.

4,5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Sırp ekibi Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

KIZILYILDIZ PERFORMANSI

Sarı-Lacivertliler'e transferi öncesi bu sezon Kızılyıldız'da 19 maça çıkan Mimovic, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.