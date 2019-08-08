Kjaer&Kolarov’da geri sayım

Yönetim her konuda anlaştığı eski futbolcusu Kjaer için Sevilla ile görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. Kolarov ile de bir pürüz kalmadığı ancak kulübü Roma’nın en son 2.5 milyon euroya indiği kaydedildi. Fener bu rakamı biraz daha indirmek amacında. Sorun giderilemezse, rota Huddersfieldlı Zanka’ya dönecek.