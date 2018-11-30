Kjaer'den büyük hata! Kendi kalecisini görmedi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Standard Liege, Sevilla'yı Moussa Djenepo'nun golüyle 1-0 yenerek üst tura kalma şansını sürdürürken geceye damga vuran bir pozisyon yaşandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer, kaleci Tomas Vaclik'le bir anlaşmazlık yaşadı. Ceza sahası içerisindeki pozisyonda top iki kez direkten döndü ve meşin yuvarlak filelerle buluşamadı.

Kjaer pozisyon sonrası takım arkadaşlarından özür diledi.

Grupta 9 puana sahip Sevilla ile Standard Liege arasından üst tura çıkacak takım, son maçların ardından belli olacak.