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Spor

Klaksvik, Molde'yi geriden gelip mağlup etti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Klaksvik ile Molde 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldi. İzlanda ekibi Klasvik, rakibini 2-1 mağlup etti.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Klaksvik, Molde'yi geriden gelip mağlup etti!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri Klaksvik ile Molde 3. ön eleme maçında karşı karşıya geldi.

Torsvollur Stadı'nda oynanan maçı Klaksvik 2-1 kazandı. Molde 48. dakikada Magnus Eikrem ile 1-0 öne geçti. Klaksvik 64. dakikada Frederiksberg ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 86. dakikada Frederiksberg ile bir gol daha buldu. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Klaksvik mücadeleyi 2-1 kazandı.

Molde'nin golünün asisti bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes'ten geldi.

Mücadelenin rövanşı 15 Ağustos Salı günü oynanacak. Eşlemenin galibi, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının galibiyle oynayacak.

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