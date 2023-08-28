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Spor

Klay Thompson: Ben de Thanos gibi 5 yüzük istiyorum!

Golden State Warriors süperstarı Klay Thompson, Marvel'ın kurgusal evreninden Thanos gibi 'beş yüzük' istediğini söyledi.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Klay Thompson: Ben de Thanos gibi 5 yüzük istiyorum!
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Golden State Warriors süperstarı Klay Thompson, Marvel'ın kurgusal evreninden Thanos gibi "beş yüzük" istediğini söyledi.

Yakın zamanda Thompson, Çin'e yaptığı bir gezide Marvel sinematik evrenindeki en güçlü karakterlerden biri olan Thanos'un heykelinin yanından geçerken, bu karşılaşmayı Warriors'ın başka bir şampiyonluk arayışına bağladı:

"THANOS GİBİ BEN DE BEŞ YÜZÜĞÜM OLSUN İSTİYORUM."

Warriors formasıyla halihazırda dört NBA şampiyonluk kazanmış olan Klay, geçtiğimiz sezon beşinci yüzüğünü kazanmaya da hazırlanmış olsa da, Golden State ekibi sakatlıklar, istikrarsız performanslar ve bazı saha dışı olaylar sebebiyle bir türlü beklediği performansı ortaya koyamamış ve Batı Konferansı playofflarının ikinci turunda elenerek sezona veda etmişti.

  • Klay Thompson
  • Warriors süperstarı
  • Thanos gibi

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