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Spor

''Klay Thompson maksimum kontrat bekliyor!'' iddiaları

Golden State Warriors forveti Klay Thompson'ın bu yaz maksimum kontrat beklediği iddia edildi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
''Klay Thompson maksimum kontrat bekliyor!'' iddiaları
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ESPN'den Adrian Wojnarowski, 2022-23 normal sezonunu iyi geçiren Thompson'ın yeni bir maksimum kontrat için beklemede olduğunu düşündüğünü söyledi:

"Bana Thompson'in bu yaz yeni bir maksimum kontrat uzatmasıyla ödüllendirilme beklentisi olduğu söylendi. Bu, Klay Thompson, Steph Curry ve 27 milyon dolarlık opsiyonunu tercih edebilecek olan Draymond Green ile Golden State organizasyonu için bir dönüm noktası.

Warriors, 500 milyon doların üzerinde bir maaş bordrosu ve lüks vergisiyle karşı karşıya kalabilir. Joe Lacob'ın bunu ödeyip ödemeyeceği henüz belli değil."

Geçtiğimiz yıl Andrew Wiggins ve Jordan Poole ile yeniden sözleşme imzalamış olan Warriors'ın, Thompson veya Draymond Green ile yollarını ayırması bekleniyordu.

Warriors'ın Sacramento Kings'e karşı mağlup olduğu playoff serisinin 1. maçında Klay, 21 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynamıştı.

  • klay thompson
  • golden state warriors

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