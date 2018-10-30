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Klay Thompson tarihe geçti! 52 sayı, 5 ribaunt

NBA’in son şampiyonu Golden State Warriors deplasmanda Chicago Bulls’u 149-124 mağlup etti. Üç çeyrekte 14 üçlük isabetiyle oynayan Klay Thompson, bir maçta bunu başaran ilk oyuncu oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda Chicago Bulls’u 149-124 mağlup ederken, ilk üç çeyrekte 14 üçlük sayı üreten Klay Thompson tarihe geçti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Deplasmanda Chicago Bulls’u 149-124 yenen Golden State Warriors’ın üst üste beşinci galibiyetini aldığı maça Klay Thompson damga vurdu. 14 üçlük isabetiyle oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, bir NBA maçında bunu başaran ilk isim oldu. Bir önceki rekor 13 üçlükle Stephen Curry’ye aitti.

Thompson’ın 52 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry’nin 23 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete önemli katkı sağlarken, Alfonzo McKinnie 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine ile Antonio Blakeney’in 21 sayılık çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.

- Sonuçlar:

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 93-103

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 113-92

Miami Heat-Sacramento Kings: 113-123

New York Knicks-Brooklyn Nets: 115-96

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 124-149

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 124-109

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 113-108

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 116-111

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