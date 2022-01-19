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Spor

Klay Thompson, Warriors'u galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Detroit Pistons'ı 102-86 yendi. Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı ile takımını sırtladı.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:36
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NBA'de normal sezon iki karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors Chase Center'da karşılaştığı Detroit Pistons'ı 102-86'lık skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini elde etti. Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı, 4 asist, Andrew Wiggins 19 sayı ve Stephen Curry 18 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 33. mağlubiyetini yaşayan Detroit'te ise Rodney McGruder 19 sayı, 5 ribaund ve Hamidou Diallo 16 sayı, 13 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

MİNNESOTA DEPLASMANDA KAZANDI

Günün diğer maçında ise Minnesota Timberwolves, Madison Square Garden'da oynadığı New York Knicks'i 112-110'luk skorla yendi ve üst üste ikinci toplamda 22. galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Anthony Edwards 21 sayı, Karl-Anthony Towns 20 sayı ve D'Angelo Russell 17 sayı ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 23. mağlubiyetini alan Knicks cephesinde Evan Fournier 27 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle ile oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

  • Golden State Warriors
  • Klay Thompson
  • Detroit Pistons

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