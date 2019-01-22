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Klay Thompson'ın 44 sayı attığı maçta Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı 130-111 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı 130-111 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Warriors'ın deplasmanda Lakers'ı 130-111 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Klay Thompson, 44 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performansıyla ön plana çıktı. Mücadelede ilk 10 üç sayılık atışında isabet bulan Thompson, Ty Lawson'ın bu alandaki NBA rekorunu da egale etti.

Stephen Curry 11 sayı, 12 asist ve Kevin Durant 20 sayıyla Batı Konferansı lideri Warriors'ın üst üste 8. olmak üzere 33. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 23. maçını kaybeden Lakers'ta Ivica Zubac 18, Brandon Ingram 17, Kyle Kuzma 16 sayı üretti.

76ers'tan Rockets'a 28 sayı fark

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets'ı 28 sayı farkla 121-93 yendi.

Bu sezon 31. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid, 32 sayı, 14 ribaunt, Landry Shamet 18 sayı, JJ Redick 16 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz ise 10 dakika 56 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Rockets'ta James Harden'ın 37, Gerald Green'in 18 sayısı sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.

Cavaliers, Bulls'a kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls'a 104-88 mağlup oldu.

Bulls'ta Zach LaVine 25, Bobby Portis 15 sayıyla sezonun 11. galibiyetine katkı sağladı.

Arka arkaya 4. olmak üzere 39. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 18, Ante Zizic 13 sayı buldu. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 5 saniye görev yaptığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 109-127

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 88-104

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-106

Washington Wizards-Detroit Pistons: 101-87

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-122

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 123-94

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 85-105

Boston Celtics-Miami Heat: 107-99

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 121-93

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 104-109

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 111-130

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

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