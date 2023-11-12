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Spor

Kluivert: Beraberlik doğru skordu

Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, 0-0'lık beraberlikle sonuçkanan Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı sarı lacivertli ekibin üstün oynadığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, 'İkinci yarıya iyi başladık. Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama beraberlik doğru bir skordu.' yorumlarını yaptı.

12 Kasım 2023 Pazar 22:21 - Güncelleme:
Kluivert: Beraberlik doğru skordu
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Patrick Kluivert yaptığı açıklamada, "Maça başlarken biz biraz daha düşük tempodaydık, 15-20 dakika. Fenerbahçe daha üstündü. Ardından maça ortak olduk. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Gravillon'un şutu üst direkten döndü. Maç pozisyonlar geçse de 0-0 bitti. Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama beraberlik doğru bir skordu." dedi.

Patrick Kluivert ayrıca, "Ligdeki bütün takımlarda yetenekli futbolcular var, bazılarında daha fazla. Hatayspor, Galatasaray'ı yeniyor, gördük. Rekabeti yüksek, duyguların ve tutkuların yaşandığı bir lig. Bence Süper Lig'in rekabet seviyesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

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