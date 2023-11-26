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Spor

Kluivert: Bir puan aldığımız için üzgünüz

Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, galibiyete yakın olduklarını belirtirken 'Bir puan aldığımız için üzgünüz.' yorumunda bulundu.

AA26 Kasım 2023 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Kluivert: Bir puan aldığımız için üzgünüz
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Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Kluivert, mücadelede 3 puan istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İlk 15 dakika Kayserispor'un bizden daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında maça geri döndük. Eksiklerden dolayı farklı bir kadro ile çıktık. Onların da ne kadar iyi olduklarını da biliyoruz. Kayserispor'a karşı farklı bir şekilde oynamaya çalıştık. Maçın geneline baktığınız zaman da 1 puan aldığımız için üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarıyı önde kapatmamıza rağmen sonrasında çok iyi pozisyonlar yakalasak ve baskı yapsak da rakibin taraftar desteğini alıp sonuna kadar mücadele etmesi 1-1'i getirdi. Maalesef sahadan 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldık."

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