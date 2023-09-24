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Spor

Kluivert'tan Beşiktaş maçı açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada gereksiz kırmızı kartlar gördüklerini ve bu durumun maçın gidişatını değiştirdiğini dile getirdi.

24 Eylül 2023 Pazar 23:40 - Güncelleme:
Kluivert'tan Beşiktaş maçı açıklaması
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadıkları karşılaşma sonrası konuştu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Kluivert, "9 kişi kalınca 11 kişiye karşı oynamak zor olabilir ama sonuna kadar yüreğimizi ortaya koyarak kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Galibiyet için sahaya çıkmıştık ama gereksiz, hatta yapılmaması gereken şekilde kırmızı kartlar görmek maçın gidişatını değiştirebiliyor. Maçın sonuna kadar mücadele ettik. Futbolcularıma her şeye rağmen devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu maçı üstümüzden atıp, çarşamba günü oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım. Umarım tekrardan istediğimiz futbolu ortaya koymaya devam ederiz." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI CEVABI

Kluivert, Beşiktaş ile oynayacakları erteleme maçında 3 kalecilerinin olmayacağına ilişkin soruya, "Fazla ters köşe olmuş gibi olabilir ama elimizde Vedat (Karakuş) var. Gayet iyi bir kaleci. Kaleciler kaybettik ama oynayabilecek durumda kalecimiz var. Vedat'ın kendi performansını sahaya yansıtacağını biliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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