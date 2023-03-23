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Spor

Kluivert'ten Barcelona'ya Roberto Fırmino önerisi

İspanya La Liga devi Barcelona'nın efsane isimlerinden Patrick Kluivert, Katalan ekibinin Roberto Firmino'yu kadrosuna katabileceğini söyledi.

23 Mart 2023 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Kluivert'ten Barcelona'ya Roberto Fırmino önerisi
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Barcelona'nın efsane ismi Patrick Kluivert, Katalan ekibinin Roberto Firmino'yu transfer edebileceğini söyledi.

Kluivert yaptığı açıklama, "Barcelona transfer yapacaksa bu kesinlikle forvet olmalı. Barça'nın Lewandowski'den başka bir santrafora daha ihtiyacı var." dedi.

Forvet olarak Firmino ve Ramos'u öneren efsane isim, "Gonçalo Ramos'u gerçekten çok seviyorum. Benfica'da çok iyi oynuyor. Roberto Firmino da çok ilginç bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı.

Ocak transfer döneminde Brezilyalı oyuncunun adı Türk takımlarıyla da anılıyordu.

Roberto Firmino, Liverpool ile toplamda 356 maça çıktı ve 108 gol, 79 asist yaptı.

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