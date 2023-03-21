Knicks efsanesi Willis Reed hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncularından Willis Reed, 80 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlerde, kariyeri boyunca NBA'de Knicks forması giyen Willis Reed'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Willis Reed, 1964-1974 yıllarında görev yaptığı Knicks formasıyla iki kez (1970 ve 1973) NBA şampiyonluğu yaşadı. 1970'te sezonun en değerli oyuncusu unvanına layık görülen Willis Reed, 7 kez de all-star seçildi.

Knicks tarafından 19 numaralı forması emekliye ayrılan Willis Reed, 1982'de Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.