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Spor

Knutsen: Beşiktaş'tan üç puanı aldığımız için mutluyuz

Bodo/GLimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, Konferans Ligi'nde Beiktaş deplasmanında aldıkları üç puanı değerlendirdi. Siyah beyazlıların ilk yarıda etkili oynadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, 'Buna rağmen öne geçen biz olduk. Fark ikiye çıkınca baskı daha da arttı ama galip gelmeyi başardık.' yorumlarında bulundu.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 00:21 - Güncelleme:
Knutsen: Beşiktaş'tan üç puanı aldığımız için mutluyuz
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Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş maçının ardından kaliteli ve tecrübeli bir takıma karşı iyi oynadıklarını söyleyerek, "Buradan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Bodo Glimt, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, "Beşiktaş, ilk yarı baskılı oynadı. Biz öne geçtik. İkinci yarı farkı ikiye çıkarınca rakibimizin baskısı daha da arttı. Beşiktaş, iyi bir ekip ve tecrübeli bir kulüp. Sonuç olarak galip geldik. Farklı uluslardan takımların karşı karşıya geldiği bu tür turnuvalar önemli. Buradan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Avrupa'da devam etmek istediklerini dile getiren Knutsen, "Biz takım olarak elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş iyi ve kaliteli bir takım. Bizim kendimize has taktiklerimiz vardı ve o şekilde sahaya çıktık. İki takım arasında kalite, tecrübe ve oyuncu değerleri açısından büyük fark olduğunu biliyoruz. Ama biz de elimizden geleni yaptık ve galip geldik" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi Bodo/Glimt takımının stadyuma geç gelmesinin sebebini bilmediğini söyleyen Knutsen, "Neden geç kaldığımızı bilmiyorum. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Oyuncularım sahaya geç geldiler. Yaklaşık 1 saat daha önce sahaya gelebilmemiz gerekiyordu. Tüm bunların dışında burada iyi ağırlandık. Beşiktaş, Norveç'e gelirse biz de aynı misafirperverliği göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a gelen taraftarlarına teşekkür eden Kjetil Knutsen, "Yaklaşık 330 kadar taraftarımız buradaydı. Ellerinden geldiğince sesleri çıktı ve takımı desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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