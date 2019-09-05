Koç konseri ile eğlenceli gece
EURO 2020 eleme grubunda cumartesi günü oynayacağı Andorra maçına hazırlanan A Milli Takım’da oyuncular ve teknik heyet, dün akşam gittikleri konserde stres attı.
- Star Spor
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un konserini izleyen Ay-Yıldızlılar şarkılar eşliğinde dans edip eğlenceli dakikalar yaşadı. Oğuzhan Koç da konser bitiminde Milli Takım’a Andorra maçı için başarı dileklerinde bulundu.
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