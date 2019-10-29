Koç yıldız arıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Barcelona Futbol Okulu ile Göksu arasında oynanan maçı izledi.
- Star Spor
Maltepe Gülensu Mahallesi’ndeki Gülensu Futbol Sahası’na gelen Başkan Koç, alt yapı maçını tel örgülerin dışından seyretti. Koç’un genç yıldız adayı peşinde olduğu öğrenildi. Karşılaşma sonunda mahallede yaşayanlar Ali Koç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
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