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Koç yıldız arıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Barcelona Futbol Okulu ile Göksu arasında oynanan maçı izledi.

  • Star Spor
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Maltepe Gülensu Mahallesi’ndeki Gülensu Futbol Sahası’na gelen Başkan Koç, alt yapı maçını tel örgülerin dışından seyretti. Koç’un genç yıldız adayı peşinde olduğu öğrenildi. Karşılaşma sonunda mahallede yaşayanlar Ali Koç ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Antalya´da korku dolu anlar! İlk kez böyle bir şey görüyorum''

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