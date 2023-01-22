Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye cevap verdi.

SELAHATTİN BAKİ NE DEDİ?

Emre Kocadağ'ın Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarıyla ilgili yaptığı "Hayret ediyoruz" sözüne yanıt veren Selahattin Baki, "Bazı rakip yöneticilerimiz var. İş Fenerbahçe olduğunda bir anti-Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor. Antep maçının uzatmalarıyla ilgili bir yönetici demeç verdi. Bu eleştirisinin beş dakika sonra çürüdüğünü gördük. Şuna hayret ediyorum. Bir eleştiri olacaksa, bir şeyi düzeltecekse her rakibimizde olması lazım. Ofsaytımsı diye bir kelime girdi Türk futboluna. Orada bile sesini çıkarmayanlar, konu Fenerbahçe olunca sesini çıkarıyorlar. Ben onlara kendi camiaların haklarını korumalarını tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı.

EMRE KOCADAĞ: "SELAHATTİN BAKİ'DEN TAVSİYE ALAMAM"

Selahattin Baki'ye cevap veren Emre Kocadağ "Kendisi de hafta içi açıklama yaptı. Bize bir tavsiyede bulunmuş. 39 yaşındayım, Beşiktaş'ta 5 kupa gördüm. Kendisinden tavsiye alabileceğim bir durum ortada görmüyorum. Geçmiş itibariyle bize tavsiye verebilecek bir durumda olmadığını düşünüyorum. Kendilerine bir tavsiye vermek istiyorum. Fenerbahçe düşmanlığı söyleminden artık kurtulsunlar. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Biz sadece kendi haklarımızı savunuyoruz. Nerede ne konuşacağımızı biliyoruz." dedi.