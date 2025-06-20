İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,682
  • EURO
    45,7915
  • ALTIN
    4282.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic transferini duyurdu
Spor

Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic transferini duyurdu

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic transferini duyurdu
ABONE OL

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic ile prensipte anlaştığını, kulübü Partizan ile de bonservisle ilgili pürüzlerin giderildiğini imzaladıkları sözleşmeyle duyurmuştu. Sağlık kontrolü için Jovanovic'i kente davet eden Kocaelispor bugün, Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki kalecinin transferini tamamlayan Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.