  Kocaelispor, Habib Ali Keita'yı renklerine bağladı
Spor

Kocaelispor, Habib Ali Keita'yı renklerine bağladı

Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

12 Eylül 2025 Cuma 13:56
Kocaelispor, Habib Ali Keita'yı renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'yı renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu Habib Ali Keïta'nın satın alma opsiyonu kulübümüze ait olmak üzere kulübümüze geçici transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 kulübüyle anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki orta saha, geçen sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont ile çıktığı 30 maçta takımına 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

