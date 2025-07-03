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Spor

Kocaelispor, Haidara ile ön protokol imzaladı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki sol bek Massadio Haidara ile ön protokol imzaladı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 23:53 - Güncelleme:
Kocaelispor, Haidara ile ön protokol imzaladı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara ile ön protokol imzaladığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malili futbolcu ile kulüp arasında sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki defans oyuncusu 2024-2025 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Brest'te forma giydi.

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