30 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Kocaelispor ile Kayserispor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:12
Kocaelispor ile Kayserispor yenişemedi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kayserispor'un golünü 90. dakikada Laszlo Benes kaydetti. Kocaelispor ise 90+5. dakikada Bruno Petkovic'in attığı golle eşitliği sağladı.

MAÇIN BAŞINDA SAKATLIK

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Ryan Mendes sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun yerine Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

KOCAELİSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Kocaelispor'un 56. dakikada Joseph Nonge ile bulduğu gol, hakem Yasin Kol'un pozisyonu inceleyip Nonge'nin gol öncesinde faul yaptığını tespit etmesi üzerine iptal edildi.

Bu sonucun ardından, ligde 1 maçı eksik olan Kayserispor puanını 2'ye çıkardı. Kocaelispor ise 1 puana yükselerek ligdeki ilk puanını aldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Gaziantep deplasmanına gidecek. Kayserispor, Göztepe'yi konuk edecek.

  • Trendyol Süper Lig
  • Kocaelispor Kayserispor
  • Kocaeli Stadyumu

Popüler Haberler
