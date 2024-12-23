Kocaelispor, İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi başladı.

Kocaelispor Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Taşdemir, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.

Yeşil-siyahlı takımı çalıştıran teknik adam Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini açıklamış, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edilmişti.