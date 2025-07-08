İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0264
  • EURO
    46,9754
  • ALTIN
    4250.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor, Juventus'tan takviye yaptı
Spor

Kocaelispor, Juventus'tan takviye yaptı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Juventus'un genç futbolcusu Joseph Nonge'yi kadrosuna kattı.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 22:55 - Güncelleme:
Kocaelispor, Juventus'tan takviye yaptı
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor birkaç gün önce prensipte anlaştıklarını duyurduğu Joseph Nonge'yi renklerine bağladı.

Süper Lig'de sezonun başlaması için geri sayım yapan ve hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki kampta sürdüren Kocaelispor transferde en son Joseph Nonge Boende ile anlaşıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için kente geldiğini duyurmuştu. Bonservisi bir yıl daha Juventus'ta olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Boende'yi sonraki satıştan İtalyan ekibine pay verme şartıyla renklerine bağladı.

Sözleşme detaylarını görüşen taraflar sağlık kontrolünün de olumlu sonuçlanmasının ardından masaya oturdu. Kocaelispor Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, " Joseph Nonge Boende'nin ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.