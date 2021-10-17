Kocaelispor, Keçiörengücü'nü tek golle mağlup etti

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golü 81. dakikada penaltıdan Dino Ndlovu attı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 86 Abdülkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Ercan Yazıcı, Muharrem Cihan, Ackah, Taşkın Çalış (Dk. 67 Uğur Utlu), Hamza Gür (Dk. 67 Issa), Olasunkanmi (Dk. 86 Ömer Uzun), Vusal Iskandarlı (Dk. 56 Ali Yavuz Kol), Eze
Kocaelispor: Korcan Çelikay (Dk. 90 İsmet Yumakoğulları), Cisse (Dk. 84 Semih Karadeniz), Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Mehmet Taş, Pereira (Dk. 78 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Benhur Keser, Dino
Gol: Dk. 81 Dino (Penaltıdan) Kocaelispor
Sarı kartlar: Dk. 14 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Uğur Utlu (Kocaelispor), Dk. 84 Mehmet Taş (Kocaelispor)