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Spor

Kocaelispor, Keçiörengücü'nü tek golle mağlup etti

Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü deplasmanından Dino Ndlovu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

17 Ekim 2021 Pazar 15:47 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 15:47
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golü 81. dakikada penaltıdan Dino Ndlovu attı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 86 Abdülkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Ercan Yazıcı, Muharrem Cihan, Ackah, Taşkın Çalış (Dk. 67 Uğur Utlu), Hamza Gür (Dk. 67 Issa), Olasunkanmi (Dk. 86 Ömer Uzun), Vusal Iskandarlı (Dk. 56 Ali Yavuz Kol), Eze

Kocaelispor: Korcan Çelikay (Dk. 90 İsmet Yumakoğulları), Cisse (Dk. 84 Semih Karadeniz), Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Mehmet Taş, Pereira (Dk. 78 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Benhur Keser, Dino

Gol: Dk. 81 Dino (Penaltıdan) Kocaelispor

Sarı kartlar: Dk. 14 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Uğur Utlu (Kocaelispor), Dk. 84 Mehmet Taş (Kocaelispor)

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