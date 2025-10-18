İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor Konya'da kazandı! Üst üste ikinci galibiyet
Spor

Kocaelispor Konya'da kazandı! Üst üste ikinci galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Körfez ekibi, üst üste 2. galibiyetini aldı

Haber Merkezi18 Ekim 2025 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Kocaelispor Konya'da kazandı! Üst üste ikinci galibiyet
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 44 ile 71. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 63. dakikada Habib Keita'dan geldi.

Konyaspor'un gollerini ise 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Eyüpspor karşısında alan Kocaelispor, bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Ligde 4. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki maçta Konyaspor, Beşiktaş ile 3. hafta erteleme mücadelesine çıkacak. Kocaelispor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.