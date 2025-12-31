Kocaelispor, Selçuk İnan'a güvenerek ligin ilk yarısında istediğini aldı

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk devresinde oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Bu süreçte 15 gol atan, kalesinde 17 gol gören Kocaelispor'un aldığı 6 mağlubiyetin 5'inin ilk 7 haftada gelmesi, sezonun devamındaki performans değişimini ortaya koydu.

Sezona Selçuk İnan yönetiminde başlayan Kocaelispor, ilk 7 haftada 2 puan toplarken, bu bölümde 4 gol atıp 12 gol yedi. İlk haftalardaki bu tabloya rağmen teknik heyetle yoluna devam eden yeşil-siyahlılar, sonraki süreçte oyun istikrarını sahaya yansıttı.

Kocaelispor, son 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 gol attı, yalnızca 5 gol yedi.

ALINAN SERİ GALİBİYETLERLE SELÇUK İNAN'A GÜVENİLDİ

Özellikle son 10 maçta rakiplerine daha az pozisyon veren Kocaelispor, oyun disiplinini ön plana çıkararak puan istikrarı yakaladı. Savunma performansındaki bu değişim, istatistiklere de yansıdı.

Kocaelispor, 16,0 karşılaşılan gol beklentisi ile ligde bu alanda en iyi ikinci takım oldu. Yeşil-siyahlılar, rakiplerine en az gol beklentisi tanıyan ekipler sıralamasında Fenerbahçe'nin (13,3) ardından yer aldı.

Teknik direktör İnan, ilk 7 haftada yaşanan olumsuz tablonun ardından ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle rahat bir nefes aldı ve aldığı seri galibiyetlerle takımı çıkış sürecine soktu.

Ligin 11. haftasında RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olunmasına rağmen, bir sonraki hafta sahasında Galatasaray karşısında alınan 1-0 'lık galibiyet, İnan'a duyulan güveni camiada daha da pekiştirdi.

KOCAELİSPOR, TEKNİK DİREKTÖRÜNE GÜVENEN 6 TAKIMDAN BİRİ

Bu tabloyla Kocaelispor, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden 18 takım arasında teknik direktör değişikliğine gitmeyen 6 ekipten biri oldu.

Yeşil-siyahlılar, teknik direktörünü sezon boyunca değiştirmeyen Galatasaray (Okan Buruk), Göztepe (Stanimir Stoilov), Samsunspor (Thomas Reis), Trabzonspor (Fatih Tekke) ve Alanyaspor (Joao Pereira) ile bu alanda öne çıkan takımlar arasında yer aldı.

İlk yarıyı 23 puanla tamamlayan Kocaelispor, ikinci devrede de teknik heyete duyulan güveni sürdürerek puan tablosunda daha yukarı çıkmayı hedefliyor.

BAŞKAN DURUL: "İNANDIK, BUGÜN MEYVESİNİ YİYORUZ"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, AA muhabirine, Selçuk İnan ile sezona başladıklarında birlik ve beraberlik içerisinde inançla yola çıktıklarını söyledi.

Selçuk İnan'ın güvenilerini boşa çıkarmadığını kaydeden Durul, hocanın da kendilerine güvendiğini, karşılıklı enerjinin oluştuğunu dile getirdi.

Yönetim olarak aldıkları doğru kararların arkasında durmaya devam edeceklerini belirten Durul, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımızın, yönetimimizin hep desteği vardı. Doğru adımları attığımız sürece camia ve taraftar Kocaelispor'un doğrularının çatısı altında birleşiyor. Güvenin, inancın, birliğin, beraberliğin yansımasıdır bu. Selçuk hocamız kendini iyi geliştirmiş, iyi yetiştirmiş ve büyük tecrübesi var. Hocalıkta ne kadar yeni olsa da oyun bilgisi noktasında inanılmaz bir deneyimi var. Bu yüzden birlik, beraberlik ve inançla Selçuk hocamızın arkasında durmamızı gerektirdi. Hem camia hem yönetim olarak Selçuk hocamızla mutluyuz."

Durul, başarının istikrardan geçtiğini, bu süreçte sabır göstermenin önemli olduğuna işaret ederek, "Türk futbolunu yönetenlerin istikrarı yakalamaları adına inandıkları, güvendikleri hocaların arkasında durması gerekiyor. Bizim hocamız Türk futbolunda yetişmiş bir değerdir, böyle bir hocanın arkasında durmak gerekir. İstikrarı oluşturacağına inandık bugün meyvesini yiyoruz. İstikrar bu kadar önemli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar grubunun da bilinçli olduğunu, teknik heyet ve oyuncuları baskıya almayarak inanç ve güven ortamı oluşturduklarına dikkati çeken Durul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bütünlük olduğunda baskı oluşmuyor. Biz hep birlikte bunu sağladık. Hocamızın ve oyuncularımızın üzerinde baskı yok. Taraftarımız yenilseler de berabere kalsalar da oyuncularımızı tribünler çağırıyor, alkışlıyorlar. Bunu artık normalleştirmek lazım. Kayıplar olmadan kazanamazsınız."