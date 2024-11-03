Kocaelispor son nefeste kazandı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile 53. dakikada öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 57. dakikada Nikola Dovedan ile cevap verdi. Ev sahibi Kocaelispor, 90. dakikada Ryan Mendes'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, 22 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 18 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta derbide Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.