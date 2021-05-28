Kocaelispor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

DHA 28 Mayıs 2021 Cuma 23:31 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:31

Kocaelispor, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile karşılaştı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Bu sonuçla Kocaelispor TFF 1'inci Lig'e yükselirken, kentte büyük sevinç yaşandı. 2009-2010 sezonunda 1'inci Lig'e veda eden Kocaelispor'un lige dönüşünün mutluluğunu yaşayan taraftarlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kutlama yaptı. İzmit'te meydanlarda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar meydanlarda doyasıya eğlendi.