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Spor

Kocaelispor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Kocaelispor'un, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselmesi kente büyük coşku yaşattı. Sokaklara dökülen taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı.

DHA28 Mayıs 2021 Cuma 23:31 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:31
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Kocaelispor, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile karşılaştı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Bu sonuçla Kocaelispor TFF 1'inci Lig'e yükselirken, kentte büyük sevinç yaşandı. 2009-2010 sezonunda 1'inci Lig'e veda eden Kocaelispor'un lige dönüşünün mutluluğunu yaşayan taraftarlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kutlama yaptı. İzmit'te meydanlarda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar meydanlarda doyasıya eğlendi.

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