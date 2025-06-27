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Spor

Kocaelispor'a İngiliz golcü

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

IHA27 Haziran 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
Kocaelispor'a İngiliz golcü
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ekibi, İngiltere 3. Lig'de mücadele eden Leyton Orient takımından santrafor Daniel Ebenezer Kwasi Agyei transfer etti. Hafta ortasında Kocaeli'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçen İngiliz oyuncu, bugün Kocaelispor'a 2 yıllık imza attı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Geçen sezon 44'ü lig maçı olmak üzere 54 resmi müsabakada oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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