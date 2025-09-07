İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
Spor

Kocaelispor'da ayrılık: Aaron Appindangoye

Kocaelispor'da kadro planlaması kapsamında Aaron Appindangoye ile yolları karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

7 Eylül 2025 Pazar 15:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinde Kocaelispor'da takımın geçen sezonki şampiyonlukta istikrarlı oyunuyla pay sahibi olan defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kariyerinde daha önce 2019-2024 yılları arasında Sivasspor forması giyen Aaron Appindangoye'nin kırmızı-beyazlılarla prensipte anlaştığı ve hafta başında imza atacağı belirtildi.

