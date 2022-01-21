İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay istifa etti
Spor

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 22:01 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 22:01
ABONE OL

0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, görevinden ayrıldığını söyledi.

Kocaelispor, Samsunspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Maç sonu basın toplantısında konuşan Mustafa Reşit Akçay, istifa ettiğini söyledi.

"GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

Basın toplantısında istifa ettiğini dile getiren Mustafa Reşit Akçay, "Farklı eksik oyuncularla geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızı ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.