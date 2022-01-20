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Spor

Kocaelispor'dan kadroya Avusturya'dan stoper takviyesi

Kocaelispor, 31 yaşındaki deneyimli stoper Berkay Dabanlı'yı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncunun son kulübü Avusturya'nın SCR Altach takımıydı

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 13:05 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 13:05
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Kocaelispor, ara transfer döneminde kadrosuna bir oyuncuyu daha ekledi. Deneyimli stoper Berkay Dabanlı, kendisini 1.5 yıllığına Kocaelisporlu yapan sözleşmeye imza attı. Altyapısını Almanya'da tamamlayan futbolcu, Türkiye'de daha önce Kayserispor, Eskişehirspor ve Boluspor formalarını da giydi. 31 yaşındaki oyuncunun son kulübü ise Avusturya'nın SCR Altach takımıydı. Kocaelispor, Berkay'ı da kadrosuna katarak Rasheed Akanbi, Samed Ali Kaya ve Mehmet Yılmaz'dan sonra ara transferde dördüncü transferini yapmış oldu.

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