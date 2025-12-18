İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Kocaelispor'un konuğu Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Kocaelispor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Kocaelispor'un konuğu Antalyaspor
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Puanlarının 15'ini iç sahada kazanan Kocaeli temsilcisi, evinde Hesap.com Antalyaspor'u mağlup ederek sezonun ilk devresini 3 puanla tamamlamak istiyor.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Angola'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Show karşılaşmada forma giyemeyecek. Can Keleş'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

