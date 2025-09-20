İSTANBUL °C / °C
Spor

Kocaelispor'un konuğu Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Kocaelispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligdeki ilk puanını 4. haftada ağırladığı Zecorner Kayserispor'la berabere kalarak elde eden Körfez temsilcisi, Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ile kart cezalısı Can Keleş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Serdar Dursun ve Habib Ali Keita ise şans bulmaları halinde Kocaelispor formasıyla ilk maçlarına çıkacak.

