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Kocaman’ın hayatı film oluyor

Konyaspor’un teknik direktörünün, Yeşil-Beyazlı kulüpte görev aldığı dönem ve başarıları “Kocaman: Bir Şehir, Bir Takım, Bir Adam” ismiyle belgesel film oluyor. Filmin çekimleri Konya’da sürüyor.

  • Star Spor
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AYKUT Kocaman için belgesel film... Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran tecrübeli teknik adamın Konyaspor kariyeri ve bu kulüpteki başarıları, “Kocaman: Bir Şehir, Bir Takım, Bir Adam” ismiyle belgesel film olarak çekiliyor. Belgeselin yönetmenliğini yapan Baran Mayda, “Kocaman’la Konyaspor’un ilk döneminde yaşadığı istikrarın unutulmaması adına bu projeye imza attık. İlk sezon sekizinci, ikinci sezon üçüncü, son sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan bir takım ve bir teknik direktörün hikayesi, belki Avrupa için şaşırtıcı olmayabilir ama Türkiye için hayli merak uyandıran bir deneyimdi. Çok sakin ve teknik direktörüne güvenen bir şehir ile çok sakin ve şehrine güvenen bir teknik direktörün hikayesi belgesel olmak zorundaydı zaten” dedi.

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