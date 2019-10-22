Koç’tan Yanal’a mesaj

Sarı-Lacivertli yöneticilerle birlikte şehre gidip, mücadeleyi protokol tribününde Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve eski bakan Nihat Zeybekçi ile birlikte izleyen Kanarya’nın Başkanı, “Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık. Birkaç vites daha artırmamız lazım. Allah’a şükür kazandık. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi artıracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Denizli Atatürk Stadı’ndan mutlu bir şekilde ayrılan Koç’un sözleri teknik direktör Ersun Yanal’a ‘mesaj’ olarak yorumlandı. Bu arada Başkan Ali Koç’un kısa bir süre içinde camiaya sesleniş konuşması yaparak, kulüpte yaşanan son gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi vereceği öğrenildi.